元中日投手の若松駿太氏（３０）が２日、インスタグラムを更新。１日に結婚したことを報告した。若松氏は「この度、２月１日に入籍いたしましたことをご報告させていただきます。これまで支えてくださった皆さまのおかげでこの日を迎えることができました。心より感謝申し上げます」と記述。指輪の写真も添え「これからは、家族みんなで支え合いながら、笑顔の絶えない毎日を大切に歩んでいきたいと思っています。まだまだ未熟