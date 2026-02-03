最後の講義 完全版 漫画家・文筆家・画家 ヤマザキマリ『テルマエ・ロマエ』を描いた漫画家であり、多くの書籍をなす文筆家であり、山下達郎さんの肖像画を描いた画家であり、さらには大学の先生としてイタリア語を教え、夫はイタリア人で現在はイタリア在住…などなど、さまざまな顔を持つヤマザキマリさん。作品やプロフィールは知っていても、その核となる「ヤマザキマリとは何者なのか？」を捉えきれていないという方