『天才宮廷画家の憂鬱 ドSな従者に『男装』がバレて脅されています』（うゆな：著者、神原オホカミ：原作、iyutani：キャラクター原案/KADOKAWA）第5回【全7回】【漫画】『天才宮廷画家の憂鬱 ドSな従者に『男装』がバレて脅されています』を第1回から読む巷で評判の天才少年画家、ジェラルド・リューグナー。謎に包まれた彼の正体は…男装したジゼルという女の子！ 性別がバレるのをおそれて女王の肖像画制作を断り続けていたが、