7年総額270億円超―――。クリーブランド・ガーディアンズの内野手ホセ・ラミレスが、2032年まで毎年40億円近い大金を手にすることになった。日本のプロ野球ではまずあり得ない“大型契約”だが、これでも現地では“格安”と話題になっている。ラミレスといえば、かつて「（いつか）日本に行きたい」とNPB入りを熱望したこともあった。しかし、40歳シーズンまでの契約延長が決まったことで、来日が実現する可能性はほぼゼロ