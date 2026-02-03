阪神の新助っ人カーソン・ラグズデール投手（２７＝オリオールズ）が３日の沖縄宜野座キャンプで豆まき体験に参加した。今シーズン入団したルーカス、ディベイニーとともに「オニハソト！」と叫びながら?鬼退治?。歴代最長となる２０３センチを誇る右腕は力強く豆を投げ「すごい楽しかったし、あんな風にピーナッツを投げたことがなかったんで楽しくできたよ」と笑顔で振り返った。来日後初めてブルペンでの投球練習も行い、