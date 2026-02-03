【モデルプレス＝2026/02/03】元NMB48でモデルの吉田朱里が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝起きの姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元NMB「美しすぎる」と話題沸騰の寝起きすっぴん◆吉田朱里、パック姿披露「おはよ 二度寝から起床」とつづり、寝起きの写真を公開した吉田。パックをつけてピースポーズを決めた自然体な姿を披露した。◆吉田朱里の投稿に反響この投稿にファンからは「すっぴん？」「寝起