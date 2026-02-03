【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの安田美沙子が2月3日、自身のInstagramを更新。節分の食卓や自宅で豆まきを楽しんだ様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳2児の母タレント「リビング広すぎてびっくり」夫＆子どもたちと豆まき楽しむ姿◆安田美沙子、自宅での節分行事の様子を公開安田は「今日は夜遅くまでお仕事なので、昨夜フライング豆まきと、フライング恵方巻き」とつづり、写真を多数公開。海鮮がたっぷり入っ