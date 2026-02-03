ガールズグループSTAYC（ステイシー）のメンバー、シウンのミュージカルデビューをめぐり、演劇・ミュージカルファンの間で論争が拡大している。シウンが出演するミュージカル『西便制』（原題）において、彼女が演じる「ソンファ」役にのみ、「老年のソンファ」という役柄が別途新設されたためだ。【写真】「なんという美人姉妹だ」シウンと実妹が話題所属事務所High Upエンターテインメントは2月2日、シウンが4月30日に光林アー