元AKB48のメンバーで、現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、久々にロングヘアを披露した。本田仁美は最近、自身のインスタグラムを更新し、「ひさびさ ろんぐ」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】本田仁美、ゆるめトップスで意外な“ボリューム感”公開された写真には、白のホルターネック風ミニドレスを着用した本田仁美の姿が収められている。ボブへのイメージが強い本田だが、ロングヘアにイメ