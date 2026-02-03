韓国飲食チェーン「シンジョントッポッキ」創業者の孫として知られるハ・ミンギが所属するグループのデビュー準備が、当面の間、中断されることになった。芸能事務所MODEN BERRY KOREAは2月3日、「社内の経営陣の変化に伴う全般的な運営点検の過程で、グループの完成度をより高めるため、デビュー準備を一時的に止め、トレーニングに集中することを決定した」と明らかにした。【画像】名古屋のお嬢様との噂も、IVE・レイが実家公開