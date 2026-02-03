◆サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１６００メートル）国内最終追い切り＝２月３日、美浦トレセンケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）は、Ｗコースで帯同馬のフクチャントウメイ（５歳２勝クラス）を２馬身追走。直線で内に進路を取ると、軽く仕掛けられて抜群の伸びを見せ１馬身先着した。６ハロン８５秒０―１１秒４だった。加藤征調教師は「何も