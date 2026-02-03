中日・井上一樹監督が３日、沖縄・北谷の１軍キャンプで、昨季４勝のカイル・マラー投手が左脇上部の違和感のため別メニュー調整を行ったと明かした。「重傷ではないんだけども、投げるときに（左脇上部に）不具合がある。今、そんな別に無理することはない。『不具合の嫌な感じが取れるまではボール投げさせるなよ』とストップをかけています」と説明。「『みんなが投げていても焦るなよ』と。『トレーニングとかランニングを