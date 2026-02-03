Ｊ１町田は３日、東京・町田市内で百年構想リーグの開幕戦・横浜ＦＭ戦（６日・日産ス）へ向けた公開練習を行った。先月２８日に加入が発表されたＦＷテテ・イェンギ（２５）もフルメニューを消化。前所属のスコットランド１部リビングストンでリーグ戦を戦っていたため「（コンディションは）いい感じ。しっかりと体はフィットしている」と手応えを示した。オーストラリア出身のイェンギは１９７センチの大型フォワード。先月