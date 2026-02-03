タラ漁の衰退した島にミシュラン「3キー」ホテル北大西洋に浮かぶフォーゴ島にそびえる《フォーゴ・アイランド・イン》。カナダで2軒しかないミシュラン「3キー」（ミシュランが新設したホテルの最高格付け）の1軒でもあり、富裕層をターゲットにした1泊28万の最高級のホテル。ホテルを所有運営するのは島の財団で、彼らはあらゆる産業や活動に関わり、島の恒久的な地域経済活動に貢献する。前編「タラが消えた島に生まれた世界最