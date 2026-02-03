ワイルドなラグジュアリーSUVベントレーは、新たなオフロード志向のコンセプトカー『ベンテイガXコンセプト』を公開した。反響次第では実際に量産化される可能性もある。【画像】雪上を駆け抜ける高級SUV！ ルーフには電動カートも搭載【ベントレー・ベンテイガXコンセプトを詳しく見る】全12枚既存の『ベンテイガ・スピード』をベースに開発されたもので、4.0L V8ツインターボエンジンから最高出力650psを発生する。ベンテイガX