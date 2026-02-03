プロ野球・ヤクルトは2日、新助っ人外国人3選手の入団会見を行いました。沖縄県で行われている春季キャンプ地で行われた入団会見。青木宣親ゼネラルマネジャーとともに、ホセ・キハダ投手、ヘスス・リランソ投手、ナッシュ・ウォルターズ投手が参加しました。30歳左腕のキハダ投手は「チームの勝利を第一に考え、最終的な目標である『優勝』のために自分ができる全ての貢献をしたいです。WBCについては、2023年のWBCにはベネズエラ