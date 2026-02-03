チーズガーデンから、人気の焼菓子シリーズに「抹茶フィナンシェ」が新登場♡2026年2月18日（水）から全国のチーズガーデン各店およびオンラインショップで販売されます。香ばしいバターとアーモンドの風味に、香り豊かな「西尾の抹茶」を合わせ、しっとりふんわりと焼き上げたこの限定フィナンシェは、和と洋の美味しさが絶妙に調和する逸品♪友人へのギフトやティータイム