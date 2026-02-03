プロ野球・西武の郄橋光成投手が3日、29歳の誕生日を迎えた喜びを語りました。バースデーケーキを前に笑顔を見せた郄橋投手。「まだ28歳と29歳でそんなに(気持ちの)違いはないが、毎年キャンプ3日目でみんなに祝ってもらえて、やっとキャンプインした気持ちです」と白い歯がこぼれます。続けて「今年は特に特別なシーズン。色々な思いがある。しっかりといい成績を残して最高のシーズンにしたい」と答えました。20代最