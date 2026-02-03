もし突然、1億円の大金を手にしたらあなたはどうするでしょう。FIRE（早期リタイア）について発信するホンダアオイさんの漫画『1億円貰ったらFIREしますか？』の第1話『1億円の贈り物』がSNSで注目を集めています。【漫画】『1億円貰ったらFIREしますか？』（全編を読む）主人公は、どこにでもいるようなサラリーマン・小川マナブ。物語は、職場で上司から「先ほどマサさんが癌で亡くなったそうだ」と告げられる場面から始まります