瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れるでしょう。 4日も日差しの届くところが多く、雨の心配はない見込みです。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度、高松で0度でしょう。3日朝よりも気温の低くなるところがあります。日中の最高気温は岡山と津山で12度、高松で13度の予想です。3日よりも気温が高くなります。 5日にかけて最高気温は次第に高くなり、広く3月並みの気温になるでしょう