◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）「初日」にしては強度が高い。去年はリーグワーストの77失策を記録したことから、担当コーチも気合が入っているのか。そう思って本多雄一内野守備走塁コーチに声をかけると「まあ、若い子ばかりですから」と笑って即答された。言われてみれば確かにそうか。第1クール3日目のこの日、内野では初めてシートノックが行われた。ホークスでは通常、キャンプ序盤はケガのリスクも考慮し、