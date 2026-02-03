焼肉で沖縄旅行気分！ 『焼肉きんぐ』初の「沖縄フェア」開催、“ハイサイソース”で食べる限定カルビなど全7種が登場全国363店舗を展開する食べ放題焼肉の雄『焼肉きんぐ』が、2026年2月25日よりブランド初となる「沖縄フェア」を期間限定で開催します。今回の目玉は、甘辛のオリジナルハイサイソースを絡めた「壺漬けすだれ豚バラカルビ（税込649円）」や、熱々の石鍋で提供される「石焼きんぐタコライス（税込649円）」と