高木萌衣が自身のインスタグラムを更新。インドネシア女子オープンに推薦を受けて参戦すると、35位タイでフィニッシュしたことを投稿した。【写真】選手たちもビックリ？ キャディさんたちのにぎやかなお出迎え「海外の試合は去年の台湾ぶりで初めてのインドネシア！」「国内とは全然違う試合の雰囲気やコースがとても楽しくて、ワクワクしながらのプレーでした」と大会を振り返った。しかし「グリーンを最後まで攻略できなかった