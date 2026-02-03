女優の森公美子（66）が3日、東京・水天宮の節分祭に参加した。ミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」（3月25日初日、東京・明治座）の衣装で、ダブルキャストを務める彩風咲奈（35）と豆まきを行った。森は意外にも、これが人生初の豆まきイベント。シスター姿での豆まきには「水天宮様は本当に懐が広い。このような格好。衣装には十字架もありますし、異教徒ではないですか。そんな私たちに豆をまかせ