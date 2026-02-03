昨年のＭ−１グランプリで準優勝に輝いたドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジンギス談！ＨＢＣ公式ＹｏｕＴｕｂｅ」に登場。この日は、ドンデコルテとエバース・佐々木隆史、町田和樹をゲストに、ＭＣのタカアンドトシが昨年のＭ−１決勝や大会後の近況を聞いた。Ｍ−１ブレーク後の周囲の反応を聞かれた渡辺は「私、家族が２つあるので…。住宅環境がちょっと特殊でして。同期