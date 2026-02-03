演歌歌手新浜レオン（29）が3日、千葉・成田山新勝寺で行われた「特別追儺（ついな）豆まき式」に、7年連続で参列した。同所は、幼少期から家族で初詣に訪れおり、デビューイベントも開催した縁の深い場所だ。「今年も節分会に参加させていただき、心から光栄に思います」と感謝を述べた。「この節分会に立つと、改めて2026年が本格的にスタートするという実感が湧き、より一層気が引き締まる思いです」と続け、「『福は内！』とい