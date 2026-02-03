山形県選挙管理委員会は２日、衆院選の期日前投票者数（１月２８日〜２月１日）について、投票者数が前回選と比較し約２０％減少したと発表した。大雪に加え、急な選挙となり国民審査の期日前投票日がずれこんだことが影響しているとみられる。投票日まで１週間を切り、投票率全国１位を維持できるか注目される。県選管によると、１日現在の投票者は４万７３１０人で、全有権者数の約５・５％。衆院選の期日前投票は制度の浸透