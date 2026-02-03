音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」の公式ＨＰは３日、メンバーのＭｉｃｒｏが逮捕された旨の報道があったとして現状説明を行った。所属事務所名義で、「Ｍｉｃｒｏ（ＤｅｆＴｅｃｈ）逮捕報道について」と文面を掲載した。「本日、所属アーティストＭｉｃｒｏ（ＤｅｆＴｅｃｈ）が逮捕されたとの報道がございました。ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し