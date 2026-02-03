東京・江東区の電車内でモバイルバッテリーから出火し、都営新宿線は一時、運転を見合わせていました。3日午後4時45分ごろ、江東区の都営新宿線森下駅に停車中の電車内で、「モバイルバッテリーから火が出た」と通報がありました。警視庁などによりますと、車内で煙が出ていて、煙を吸って具合が悪くなっている人が数人いるとみられています。この影響で、都営新宿線では一時、運転を見合わせていました。