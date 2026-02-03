1月30日に第1子女児を出産した元NMB48のタレント吉田朱里（29）が3日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）にコメントを寄せ、出演者から祝福された。吉田は同番組に火曜レギュラーとして出演。番組の冒頭、MCの河田直也アナウンサー（51）が、「よんチャンメンバーのアカリンからメッセージが届きました。アカリンおめでとう！」と笑顔で報告すると、スタジオからは拍手と歓声が起こった。吉田は「無