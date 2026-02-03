先日、SNSで「顔はそこまで可愛くなくていいから、太陽みたいに明るい子がイイ」という婚活男性の投稿がバズりました。これに対し婚活業界の人からは「約8割の男性が太陽みたいに明るい女性を求めているけど、そんな女性は珍しいし、申し込み倍率が高い」とのコメントが。さらに「彼女が幸せだから明るいのであって、男が幸せにできなければその太陽は陰る」という皮肉めいた指摘も。男性が無邪気に求める「癒やし」や「明るさ」。