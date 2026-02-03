津軽三味線という伝統を起点に、ロック、ジャズ、クラシック、ワールドミュージックへと越境を重ねてきた上妻宏光。そのソロ活動25周年を記念して制作されたアルバム『繋 -TSUNAGU-』は、これまでの歩みを総括する作品であると同時に、「次の100年」を見据えた新たな宣言でもある。【写真】上妻宏光変拍子で雅楽を再構築した箏奏者LEOとの「越天楽弦奏曲」、新世代の三味線奏者・浅野祥と譜面化された掛け合いに挑んだ「螺旋」、林