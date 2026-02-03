アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/03営業日時点＝ 大連とうもろこし 0％ 上海ゴム -0.12％ 上海銅 -0.21％ 上海異形鉄筋 -0.28％ 大連ポリエチレン -1.02％ 上海重油 -4.2％ ＊数値は前日比％