ややドル安方向に動く、ユーロドル一時１．１８２５レベル＝ロンドン為替 ロンドン勢の本格参加を控えて、ややドル安方向への動きがみられている。ユーロドルは1.1825レベル、ポンドドルは1.3706レベル、豪ドル/ドルは0.7050レベルなどに本日の高値を更新。ドル円は155.30台へと軟化し、東京午後につけた安値155.31レベルに接近している。 USD/JPY155.38EUR/USD1.1820GBP/USD1.3701AUD/USD0.704