前走のフェアリーＳで３着に入ったレオアジャイル（牝３歳、美浦・杉浦宏昭厩舎、父ダノンスマッシュ）は、２月２８日の３歳１勝クラス（中山・芝１８００メートル、牝馬限定）へ向かう。３日、杉浦調教師が明かした。ここまで３戦すべてマイル以下の距離を使ってきたが、１８００メートルへの距離延長を図る。