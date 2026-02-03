沖縄・宜野座キャンプに参加している阪神の新外国人トリオが、節分の豆まきを初体験した。鬼に扮（ふん）した報道陣に落花生を投げ、キャム・ディベイニー内野手（２８、前パイレーツ）は「何度か“強い豆”を投げてしまって申し訳ない」とニッコリ。また、イーストン・ルーカス投手（２９、前ブルージェイズ）とカーソン・ラグズデール投手（２７、前ブレーブス）は今春キャンプで初のブルペン投球も行った。２０３センチの大型