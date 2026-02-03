楽天・日当直喜投手（２０）が３日、沖縄・金武キャンプでブルペン入りし、２９球を投げ込んだ。今季の目標に「３０試合登板」を掲げる右腕は初の１軍キャンプでレベルアップに励んでいる最中。「石井ＧＭからは『真っすぐのスピードを上げていけば１軍でも活躍できるから』と言葉をかけていただきました。今は１４８、９キロくらいなので（常時）１５０キロを出せるように頑張りたい」と汗を拭った。異体字を使用した「日當（