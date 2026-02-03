韓国プロ野球のロッテジャイアンツは3日、前ヤクルト監督の高津臣吾氏（57）がスペシャルアドバイザーに就任したと発表した。高津氏はヤクルトでNPB通算286セーブ、MLB通算27セーブをマーク。また、08年には韓国球界に挑戦しウリ・ヒーローズ（現キウム）で18試合に登板し8セーブ、防御率0・86の成績を残している。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は今回の高津氏の招へいを「キウムの外国人で防御率0・86を記録した高津を獲得