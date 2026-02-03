ニューストップ > 国内ニュース > 衆院選で架空の動画や画像がXで拡散「街頭インタビュー」を装う 衆院選2026 人工知能（AI） SNS 共同通信 衆院選で架空の動画や画像がXで拡散「街頭インタビュー」を装う 2026年2月3日 18時41分 リンクをコピーする AIで作成したとされるインタビュー動画（イメージ）衆院選を巡り、生成人工知能（AI）で作ったとされる架空の動画や画像が、X（旧ツイッター）で拡散している。「街頭インタビュー」を装い特定の政治家を応援したり、候補者の服装を変えたりしていた。ファクトチェック団体は、発信源や根拠、関連情報を確認するよう交流サイト（SNS）の利用者に注意を呼びかけている。1月下旬に投稿されたある動画は、マイクを向けられた高齢 記事を読む 関連の最新ニュース 衆院選2026 記事時間 02/03 07:03 国民民主党 静岡の新人女性候補が抱える「不倫疑惑」真相は 記事時間 02/01 10:25 「消費税減税が日本経済にプラスか？」アンケート結果に橋下徹氏が苦笑い 記事時間 01/30 13:25 田崎史郎氏 衆院選の序盤情勢に言及「ちょっと良すぎる気がします」 おすすめ記事