「ルフィ」などと名乗り、広域強盗を指示したとされる犯罪グループ幹部の裁判で、幹部の男は「もともと暴行する予定はなかった」などと話しました。犯罪グループの幹部・藤田聖也被告（41）は、7件の強盗事件などで実行役に指示した罪などに問われています。藤田被告は3日の被告人質問で、90歳の女性がバールで殴られるなどして死亡した東京・狛江市での強盗致死事件について、実行役から倒れている女性の写真が送られてきたことを