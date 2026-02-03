女優平祐奈（27）が3日、東京・水天宮で行われた、水天宮節分祭に、神職の装束で参加した。節分祭前に取材に応じ、神職資格取得のきっかけを「幼いころから神社にお参りするのが好きで、神様の名前がすごく長いのが何でだろうと疑問をもったこと」と明かした。資格取得のため、国学院大学神道文化学部に進学。在学中は「日本書紀や古事記の解読から始まって、神社での祭式作法、祈祷（きとう）とかご奉仕を学びました」。また、「