相模鉄道は2026年3月20日(金・祝)に新型車両「13000系」のおひろめ会を開催します。参加は無料、2月20日(金)17時までの事前応募制（抽選）で申込を受け付けます。今春デビューを控える13000系を間近で見学できる絶好の機会となっており、運転台での記念撮影や設計担当者による解説など、鉄道ファンや子どもがワクワクする企画が目白押しです。ついに来た！ピカピカの新型車両13000系に会えるチャンス到来！相鉄の新しい仲間、13000