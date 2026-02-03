2月20日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される映画『センチメンタル・バリュー』より、第98回アカデミー賞主演女優賞にノミネートされているレナーテ・レインスヴェと同助演女優賞にノミネートされているインガ・イブスドッテル・リッレオースのインタビュー映像が公開された。 参考：『センチメンタル・バリュー』でGG賞助演男優賞ステラン・スカルスガルドを監督が絶賛