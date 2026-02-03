ハンバート ハンバートが、東京、名古屋、大阪のCLUB QUATTROをまわるツアー『歌ったり喋ったり -クアトロ篇-』を4月より開催する。 （関連：朝ドラ『ばけばけ』主題歌は既存の流れを変えた？『ブギウギ』で表れた前兆も、ハンバート ハンバート抜擢の理由） 本公演は、現在開催中の全国ツアー『歌ったり喋ったり』の番外編として2人編成で行われるもの。チケットは、現在オフィシャ