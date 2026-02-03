岡山市内で新たに建てられた魅力的な建物を表彰する今年度の景観まちづくり賞が決まりました。 【写真を見る】「岡山市景観まちづくり賞」今年度は「ハレミライ千日前」や「NISIGAWATERRACE」などが受賞 「岡山市景観まちづくり賞」では1972年から300以上の魅力的な建物を表彰していて、今年度は4件が受賞しました。 その一つ「ハレミライ千日前」は芸術創造劇場ハレノワや商業施設、マンションによる複合施設で調和のとれた