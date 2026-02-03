（北京中央社）野党・国民党系と中国共産党系の双方のシンクタンクが共催するフォーラムが3日、中国・北京で開かれた。中国で対台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室（国台弁）のトップ、宋濤主任は開幕式で、「一つの中国」を巡る「92年コンセンサス」を堅持し、台湾独立に反対する姿勢を示した。国民党の蕭旭岑（しょうきょくしん）副主席（副党首）も同様に、92年コンセンサスを堅持し、台湾独立に反対する立場を表明した。