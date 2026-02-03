（台北中央社）台湾で対中政策を担当する大陸委員会は2日、香港やマカオへの渡航警戒レベルについて、4段階で上から2番目の「オレンジ」が継続されているとし、不要不急の旅行を控えるよう改めて呼びかけた。大陸委は2024年6月、中国が台湾独立派による国家分裂行為や国家分裂を扇動する行為などを処罰する指針を発表したことを受け、中国などに渡航する人の身の安全が著しく脅かされているとして、中国、香港、マカオへの渡航警戒