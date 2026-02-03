【主要メーカーに聞くワイヤレススピーカーの次世代サウンド・1】ワイヤレススピーカーは、家や車内、アウトドアなど利用シーンが多様化しています。プレミアムとコスパの二極化が進む中、「生成AIとWi-Fi化が次の主戦場になる」とJBLブランドを展開するハーマンインターナショナル（ハーマン）の濱田直樹・マーケティング部シニアマネージャーは説明します。ハーマンは何を見て、どこへ向かうでしょうか。話を聞きました。（BCN・