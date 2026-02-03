【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの大ヒットドキュメンタリー映画シリーズ『BE:FIRST THE MOVIE』の第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』より、「GRIT」映像と新場面写真が解禁となった。 ■ツアーで初披露の「GRIT」をSCREENX仕様で公開 今作は、これまでのBE:FIRST THE MOVIEシリーズと全体の構成が異なり、彼らの初のWorld Tour『-Who is BE:FIRST?-』を取材し、ライブパフォ