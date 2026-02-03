3日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4665枚だった。うちコールの出来高が7540枚と、プットの7125枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の1125枚（153円高215円）。プットの出来高トップは4万9000円の512枚（244円安161円）だった。 コールプット